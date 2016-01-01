Минздрав оценил заболеваемость ВИЧ в России

Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России с 2016 года снизилась почти на 40%. Такие данные в понедельник, 25 ноября, озвучил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Минздрава напомнил, что именно в 2016 году была запущена предыдущая Государственная стратегия. За прошедшее с тех пор время заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России опустилась до исторического минимума.

России удается сохранять ежегодный тренд снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции и удерживать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ, цитирует Мурашко РИА Новости.

Борьба с распространением ВИЧ остается важной темой международного сотрудничества, ее обсуждали на встрече российских и китайских специалистов-медиков в Москве. Руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус подчеркивал, что столица является одним из лидеров по профилактике и лечению этой инфекции.

Между тем в Великобритании произошла крупнейшая катастрофа в истории Национальной службы здравоохранения. Десятки тысяч британцев годами получали донорскую кровь ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом, 3 тысячи человек скончались.