В Госдуме предложили пересматривать размер маткапитала ежеквартально

Российским властям следует пересматривать размер материнского капитала каждый квартал. С такой инициативой выступили в Государственной думе.

Как рассказала один из авторов инициативы Сардана Авксентьева Telegram-каналу SHOT, эта инициатива вызвана ростом цен на жилье и образовательные услуги. Это сокращает покупательную способность материнского капитала, особенно во втором полугодии на фоне подорожания за первые шесть месяцев года.

Ежеквартальная индексация материнского капитала позволила бы своевременно учитывать рост цен и сохранять покупательную способность материнского капитала в течение года, полагают парламентарии.

Они также подчеркивают, что пересмотр величины маткапитала раз в квартал не потребует дополнительных бюрократических процедур или выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

В 2025 году прирост выплаты на первого ребенка по отношению к 2024 году в рамках программы маткапитала составит 46 тысяч рублей. Выплата на второго ребенка увеличится на 61 тысячу рублей. В целом средствами программы смогут воспользоваться более миллиона россиян.

Ранее сообщалось, что в России планируется реализовать комплекс мер в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации. Она призвана улучшить ситуацию с рождаемостью благодаря воплощению стратегии "семейноцентризма".