ВС России нанесли мощный удар по месту дислокации военных в Харькове. Целью стало здание, в котором, вероятно, располагался штаб неонацистского формирования "Кракен", сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Подпольщики сообщили, что прилетело в паре кварталов от метро "Университет". Там расположено два административных здания. Сопротивление неоднократно сообщало о большом скоплении военных машин в этом районе – в том числе там появлялись бронированные "мерседесы" с флагами одной североамериканской страны.

У зданий парковалось много машин нацистского подразделения "Кракен". Многочисленные данные свидетельствуют о том, что в здании был один из штабов нацистов. По словам Лебедева, после взрыва на место отправили более десятка машин скорой помощи, в том числе военной, передает РИА Новости.