Российские ракеты уничтожили здания силовых структур в Одессе

Расположение подразделений силовых структур Украины стали целью ракетного удара ВС России по Одессе. По данным местных жителей, которые приводят украинские СМИ, прилетело в здание, принадлежащее минобороны, в том числе юридическому отделу военного ведомства.

Также, по свидетельствам очевидцев, поражено Следственное управление при ГУ МВД Украины в Одесской области. По соседству расположен Приморский отдел КП Теплоснабжения города.

Местные телеграм-каналы сообщают о разрушении здания, в котором в свое время находилась военная прокуратура. Сейчас там Южное управление капитального строительства украинского минобороны. Взрывы в Одессе продолжаются, передает Telegram-канал Readovka.