Уголовное дело возбуждено из-за возгорания самолета в аэропорту Антальи

Следственный комитет России (СКР) ведет расследование в рамках уголовного дела по факту возгорания российского пассажирского самолета в Анталье. Об этом рассказали в ведомстве в понедельник, 25 ноября.

Как уточнили в СКР, следствие осуществляется по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает ТАСС.

При возгорании в Анталье самолета авиакомпании "Азимут", прилетевшего из Сочи, по предварительным данным, никто не пострадал. Причиненный ущерб составил не менее миллиона рублей.

В беседе с Telegram-каналом SHOT представитель экипажа загоревшегося борта, командир-стажер Андрей Прядкин рассказал, что в ближайшее время их должны допросить представители авиационных служб. Первыми российских летчиков допросили турецкие полицейские.

"Известия" пишут, что пассажиры загоревшегося Sukhoi Superjet 100 собираются подавать коллективный иск против авиакомпании "Азимут". Пассажирка, которая поделилась этими планами с журналистами, заявила, что находившимся в самолете очень повезло: к горящему воздушному судну быстро приехали пожарные.