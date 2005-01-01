Россиян призвали привыкать к новым ценам на рыбу

Российские рыбаки в 2024 году, по предварительным данным, выловили всего лишь 235,4 тысячи тонн лососевых. Это наихудший результат с 2005 года, что сказывается на стоимости рыбы.

Как сообщает "Интерфакс", Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предлагает участникам рынка и потребителям привыкать к новым ценам.

Подорожание рыбы объясняется не только слабым уловом, но и ростом издержек предприятий по производству лососевых, у которых затраты на обслуживание банковских займов увеличились более чем вдвое. При этом себестоимость продукции по всей цепочке добавленной стоимости повысилась более чем в полтора раза.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что красной икры в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, тем более что с учетом больших объемов вылова горбуши и производства икры в 2023 году на рынке еще остались значительные переходящие запасы замороженной икры.

При этом Минприроды Приморья просит федеральные власти отложить введение в силу требований по маркировке консервов из рыбы и морепродуктов. Представители рынка боятся, что в случае скорого внедрения маркировки рыбных консервов цены на эту продукцию резко вырастут.