"Стройный как кипарис": Папазогло из сериала "Солдаты" сильно изменился

Актер Максим Мальцев прославился благодаря роли служащего Антона Папазогло в сериале "Солдаты". Сегодня на счету артиста более 50 ролей в кино.

Максим Мальцев многим российских телезрителям запомнился по роли солдата Антона Папазогло в сериале "Солдаты" – наивного парня с полноватой фигурой. За годы, которые прошли после премьеры картины, 40-летний актер сильно изменился, особенно за последнее время – он заметно похудел.

Сейчас Максим продолжает играть в кино. На счету актера более 50 ролей. Кроме того, он активно ведет канал в Telegram, где регулярно радует подписчиков новыми фотографиями и видео. Под каждым постом поклонники неизменно вспоминают роль Папазогло, которая принесла ему огромную популярность, и комментируют изменения, произошедшие с актером.

"Макс, ты чего так похудел? У тебя все хорошо?" - спрашивают одни.

"Отлично выглядишь!", "Сегодня видела на мьюзикле .Отлично выглядите! Стройный как кипарис", - пишут другие.

И если о своей актерской жизни Мальцев охотно рассказывает, то о личной жизни предпочитает не рассказывать.