Для школьников проведут Всероссийский правовой диктант

Отличная возможность проверить свою юридическую грамотность и знанием норм Конституции. Сегодня стартовал Всероссийский правовой диктант для школьников и студентов колледжей.

Принять участие в акции можно онлайн, на сайте будьвправе.рф, а также на очных площадках 30 тысяч отделений "Движения первых", представленных во всех 89 регионах страны.

В зависимости от возраста, ребятам предстоит выполнить задания двух уровней сложности. Все они будут посвящены обязанности, ответственности и правам гражданина России. Времени отводится не более получаса.

Напомним, впервые правовой диктант, организованный при поддержке Фонда президентских грантов, провели в прошлом году. Тогда в акции приняли участие более полумиллиона школьников и студентов. В этот раз их количество планируется увеличить вдвое.