Более 650 млн рублей выделят на расходы по социальным контрактам

Более 650 миллионов рублей выделит правительство на расходы по социальным контрактам. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Средства направят в 20 регионов в рамках комплекса мер по поддержке граждан, которые находятся в сложном финансовом положении. Социальные контракты позволяют пройти переобучение, повысить квалификацию, чтобы найти работу. А также дают возможность получить единовременную выплату на открытие своего дела.

Кроме того, на совещании обсудили развитие новейшего кампуса в Университете имени Баумана, который подготавливает высококвалифицированных исследователей и инженеров.