Собянин объявил о завершении проходки тоннеля на одном из участков Рублево-Архангельской линии метро

Сегодня в Москве между будущими станциями метро "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева "Рублёво-Архангельской линии завершена проходка левого перегонного тоннеля. За финишем щита лично наблюдал мэр столицы Сергей Собянин.

Будущая станция метро "Бульвар Генерала Карбышева". Тонеллепроходческий щит "Натали" завершает свой путь. Он занял целых полгода.

Новая станция расположится по центру Рублёво-Архангельской ветки метро. За стройплощадкой, которая протянулась на 600 метров вдоль улицы Маршала Тухачевского, местные жители следят с интересом и с нетерпением. Появления метро здесь очень ждут. Ускорить момент помогают сразу несколько тонеллепроходческих комплексов.

"Шестиметровый щит идёт от "Народного ополчения" до "Бульвара генерала Карбышева". Это щит-гигант "Лилия", которая стартовала от "Бульвара генерала Карбышева" и идёт на Серебряный бор. И "София", которая стартовала от "Звенигородской" до "Шелепихи", - сообщил Дмитрий Дорожко, руководитель объекта.

Даже такой мощной технике работа на этом участке давалась нелегко: грунты трижды сменяли друг друга. В них много влаги. Глубина заложения станции - в самой глубокой точке - целых 24 метра. Сложность для строителей заключалась и в том, что вокруг площадки кипит городская жизнь.

"Станция строится в условиях плотной городской застройки. Как вы видите, слева и справа у нас дома, по бокам у нас коллекторы. И все коммуникации города Москвы, которые, в принципе, существуют. Мы уже построили тупики разворотные. Она такая же будет, как все станции, с двумя вестибюлями", - рассказал Сергей Кидяев, генеральный директор компании-подрядчика.

27 с половиной километров по извилистому пути - от центра Москвы и за МКАД: новая линия метро будет начинаться у "Москвы-сити", пройдёт через Рублёво-Архангельское, а финальная её точка - Красногорск. 12 станций. Со строящейся ветки предусмотрены пересадки на МЦК, а также сразу на 4 линии метро. Пассажиры смогут экономить в пути до 1,5 раз. По разные стороны от "Бульвара Генерала Карбышева" сейчас идут работы ещё на двух станциях.

Идея построить такую ветку метро возникла почти 20 лет назад. Проект менял названия. И очертания. За это время на северо-западе Москвы появились десятки жилых комплексов. В этой части города сразу несколько площадок, где реализуют программу реновации. Уже начали строительство огромного делового квартала.

Но для многих жителей наземный транспорт пока остаётся единственным способом передвижения по столице. С появлением новой линии улучшится транспортное обслуживание почти миллиона человек. Станет меньше машин - улучшится экология. 12 с половиной километров "Рублёво Архангельской" ветки проложат в рамках первого этапа: это участок от станции БКЛ "Шелепиха" до "Липовой рощи", там будет 6 остановок.