В Подмосковье мужчина выращивал в теплице наркотики

В подмосковной Шатуре полицейские задержали мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотических средств.

Как выяснило следствие, 46-летний житель посёлка Пустоши вырастил у себя в теплице более 90 кустов каннабиса. После чего оборудовал в доме своеобразную сушилку.

В комнатах на втором этаже он подвесил десятки растений прямо к потолку. По мере высыхания злоумышленник измельчал стебли и листья, и прятал полученное вещество в пластиковых контейнерах. Со слов подозреваемого, весь каннабис он хотел оставить себе.