Три сердца, голубая кровь и гениальный мозг! В Московском зоопарке поселился гигантский осьминог. Умнейшее существо среди себе подобных.

Практически на реактивном двигателе он передвигается и у себя на родине, в Тихом океане. Сначала всасывает в себя воду, а потом, резко сократив мышцы, выпускает её обратно, и выталкивает себя вперёд.

Но это ещё не всё! Щупальца этого осьминога так устроены, что легко могут открыть бутылку. А мозг настолько развит, что помнит всех. В теле огромного моллюска - 3 сердца, которые прокачивают кровь необычного цвета: голубой она становится из-за высокого содержания меди. Понять настроение молчаливого обитателя просто - по цвету: красно-оранжевый означает отличное расположение духа.

Гигантских осьминогов не было в Московском зоопарке более 10 лет. И теперь этот философ станет новой звездой.