Песков отказался подтвердить назначение Дарчиева послом в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать слухи о том, что кандидатуру дипломата Александра Дарчиева согласовали на пост российского посла в США.

В ответ на соответствующий вопрос журналистов Песков заявил, что Кремль никогда не анонсирует назначения на те или иные посты заранее. Он предложил дождаться того времени, когда появится указ о назначении, сообщает "Интерфакс".

Между тем сам директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев отказался от любых комментариев на этот счет, сообщает ТАСС. Отмечается, что дипломат побывал в Государственной думе, цель официально не разглашется.

Прежний посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершил свою служебную командировку и исполнение обязанностей диппредставителя в Соединенных Штатах — он вернулся на родину. Дмитрий Песков в этом контексте заявил, что слухи о понижении уровня дипломатических отношений с США не соответствуют действительности.