Кремль прокомментировал заявления команды Трампа о мире на Украине

Российские власти ознакомились с заявлениями, которые будущие представители администрации избранного президента США Дональда Трампа делали по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 25 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил политик, "действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слова "мир" или "мирный план" звучат".

Однако "из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат, но продолжаются провокационные и эскалирующие действия", цитирует Пескова "Интерфакс".

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте побывал в резиденции Трампа в Мар-о-Лаго. Источники утверждали, что Рютте полетел туда с намерением просить избранного американского президента не делать России уступок в контексте конфликта на Украине. Официально в НАТО ограничились заявлением, что обсуждался "ряд вопросов глобальной безопасности".

Между тем экс-президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО извлечь уроки из эпохи холодной войны и принять его страну в Североатлантический альянс вопреки всем разногласиям и возражениям.