Резервный борт с пассажирами "Азимута" вылетел из Антальи в Сочи

Резервный борт авиакомпании "Азимут" вылетел из Антальи в Сочи. На борту - пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, получившего повреждения в турецком аэропорту. Как сообщил исполнительный директор авиакомпании "Азимут" Эдуард Теплицкий, лайнер поднялся в воздух в 10:54.

Тем временем стало известно, что пассажиры Sukhoi Superjet 100, который загорелся при посадке в аэропорту Антальи, подадут жалобу на "Азимут". Они заявили, что авиакомпания не предложила им ни размещения, ни и питания, передает ТАСС.

Минувшим вечером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет. 89 пассажиров и 6 членов экипажа эвакуировались по надувным трапам. По предварительным данным, причиной происшествия стали погодные условия в Анталье – сильный порывистый ветер и обильный снегопад.