В Южном Бутове завершается строительство спорткомплекса "Максимум"

В районе Южное Бутово на улице Остафьевская - большая стройка. Здесь на площади 8,5 тысячи квадратных метров скоро появится новый спорткомплекс "Максимум".

"Общая строительная готовность составляет более 80%. Завершены работы по устройству кровли, устройств фасадов, ведётся чистовая отделка. Завершаются работы по монтажу внутренних инженерных систем, приступаем к пусконаладочным работам, и в активной фазе ведётся благоустройство территории, уже выполнено более 50%", - сообщил Андрей Дубинкин, руководитель проекта.

Строительство "Максимума" проходит в рамках столичной программы "Спорт Москвы". После открытия комплекс сможет принимать свыше двух тысяч человек в день, в том числе и маломобильных людей - им обеспечат безопасный доступ в любую его часть.

"В данном комплексе будет обеспечена возможность занятия лицами маломобильными, инвалидами, то есть полностью будет обеспечена подъемниками, лифтами", - рассказал Андрей Кирьяков, начальник управления по строительству объектов спортивной инфраструктуры.

В двухэтажном здании расположатся несколько бассейнов для оздоровительного плавания, зал для общей физической подготовки, административные и технические помещения. Проектом предусмотрены раздевалки для детей и сопровождающих взрослых с отдельными кабинками.

А так пока выглядит ледовое поле 60 метров в длину, 30 - в ширину. Все инженерные системы уже проложены, осталось только установить бортики и наморозить лед, для этого уже стоит в ожидании специальная техника.

Фасад здания облицуют плиткой в светлых тонах. Особое внимание будет уделено благоустройству территории около спорткомплекса: здесь появятся велопарковка, парковка для автомобилей на почти 70 мест и зона отдыха.