Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти

15 человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с фурой в Ленинградской области.

Четырнадцать из них госпитализировали, сообщил глава комитета по здравоохранению региона. Среди пострадавших – дети и взрослые, в том числе беременная женщина. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причины ДТП выясняются, сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП произошло в поселке Новоселье Ломоносовского района утром 25 ноября. йсовый автобус №181 въехал сзади в припаркованную у обочины фуру. За рулем пассажирского транспорта находился водитель - гражданин одного из государств Центральной Азии, сообщили в региональном главке МВД.