Песков оценил европейскую идею об отправке войск на Украину

Единства в Европе по поводу отправки войск или наемников из ЧВК на Украину пока нет. Над этим размышляют отдельные "горячие головы", прокомментировал публикацию французской Le Monde пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул: неизвестно, насколько информация газеты соответствует действительности. Такие идеи ранее в самом деле озвучивались из разных европейских столиц. В то же время, высказывались и контраргументы не в пользу этой идеи, подчеркнул представитель Кремля.

Le Monde сообщило, что европейские элиты вернулись к дискуссиям о возможной отправке войск на Украину. К этому их побудил предполагаемый отказ администрации Дональда Трампа от поддержки Киева. Президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале заявил, что на встрече представителей 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. Тогда участники не пришли к консенсусу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя, напоминает слова Макрона ТАСС.