Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 ноября, направил приветствие участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти".

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства подчеркнул, что этот проект служит важной и благородной цели – сбережению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи. Столь высокая миссия объединяет людей разных поколений, возрастов и профессий.

Этот неустанный кропотливый труд и искреннее стремление восстановить историческую справедливость достойны самого глубокого признания, подчеркнул Путин.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что поддержка нацизма на Украины — это позор для лидеров стран Евросоюза, однако для преступлений киевского режима не будет срока давности.

В июне в Москве наградили победителей всероссийского конкурса "Без срока давности: непокоренные". Главная цель проекта — сохранить память о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.