Казахстан согласился на транзит газа из России в Китай через свою территорию

Казахстан готов обеспечить транзит российского газа в Китай через свою территорию. Об этом рассказал в понедельник, 25 ноября, министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.

Политик подчеркнул, что Астана заинтересована в проекте поставок газа из России в Китай через территорию Казахстана и готова предоставить свою территорию для строительства такого газопровода в случае положительного решения Москвы и Пекина, сообщает ТАСС.

При этом годом ранее Саткалиев рассказал, что власти Казахстана пока не планируют закупку газа из России для покрытия собственных нужд, поскольку не испытывают в нем потребности, а дальнейшие решения на этот счет будут зависеть от индикативного баланса.

Тем временем, как рассказали в Верховной раде, Украина пошла на уступки и согласилась на транзит российского газа в Венгрию. В украинском парламенте заявили, что законодательство страны не исключает возможности продолжать деятельность трейдеров, к которым не применены национальные санкции на территории Украины.