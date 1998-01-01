"Вы не пускали моего папу выступать!": дочь Левкина обрушилась на Алибасова

Бари Алибасов не видел повода для примирения с бывшим солистом "На-На" Владимиром Левкиным. Создатель культовой группы дал понять, что у него к певцу якобы не было никаких претензий.

"Он ушел из группы сам, понял, что сам в состоянии зарабатывать. Я не препятствовал ему. У нас каких-то больших конфликтов не было", — заявил Алибасов в эфире программы "Звезды сошлись".

Слова продюсера задели сидевшую в студию дочь Владимира Лёвкина Викторию. Девушка напомнила Алибасову, что тот препятствовал появлению ее отца на телевидении и мешал ему работать сольно.

"Было несколько передач, — я точно помню, мне тогда был уже 21 год, — куда вы не пустили моего папу, чтобы он выступил! Мы с [сестрой] Никой тогда были за кулисами, очень хотели увидеть вас и познакомиться, но вы не разрешили нам выйти. Лет семь назад это было", - заявила Виктория.

Она рассказала, что Левкину нельзя было петь "определенные песни".

Во время передачи Алибасов также рассказал, почему не поехал на кладбище, чтобы проститься с бывшим подопечным. По его словам, он и не собирался этого делать.

"Не представляю себе, как я буду видеть близких мне людей в гробу, не хочу я этого видеть. К тому же я плохо себя чувствую. Надеюсь, что на 9-й или 40-й день как-нибудь выберусь", — пообещал он.

Владимир Лёвкин умер 17 ноября. Экс-солисту группы "На-На" было 57 лет. На пике популярности в 1998 году Левкин ушёл из группы и начал сольную карьеру. Похоронили певца 19 ноября на Троекуровском кладбище столицы.