Правнучку Никиты Хрущева просят проверить на шпионаж

Правнучку Никиты Хрущева Нину хотят проверить на шпионаж, признать иностранным агентом и запретить ей выступать с лекциями в России.

С такой инициативой выступили активисты из движения "Зов народа". Бумаги направлены в Генпрокуратуру и Минюст России.

По их словам, родственница советского вождя неоднократно высказывалась против СВО и призывала к развалу России, пишет telegram-канал SHOT.

Так, "Ельцин-центр" по "техническим причинам" уже отменил завтрашнее выступление. 26 ноября там должна была состояться презентация ее книги "Никита Хрущев. Вождь вне системы".

В настоящий момент Нина Хрущева живет в США.