Яхта с 30 туристами на борту затонула у берегов Египта

Туристическая яхта потерпела крушение в Красном море, у берегов города Марса-эль-Алам. Как сообщил информационный портал Al-Youm as-Sabia, на борту находились 45 человек: 31 пассажир и 14 членов экипажа.

По данным издания, спасателям удалось обнаружить и доставить на берег несколько человек. Точное число спасенных пока неизвестно. Руководят спасательной операцией власти египетской провинции Красное Море, где и произошло крушение.

Яхта вышла в море 24 ноября, причалить к Хургаде планировали 29 ноября. Сигнал бедствия экипаж подал 25 ноября в 05:30 утра. Причины крушения предстоит установить. Информации о гражданстве туристов пока нет.