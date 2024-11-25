В Челябинске машина проехалась по толпе людей

Водитель снес толпу пешеходов в Челябинске и, не сбавляя скорость, скрылся с места ДТП.

Авария произошла на пешеходном переходе на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина.

Пострадали как минимум пять человек, в том числе мама с младенцем, который был в коляске. две женщины находятся в тяжелом состоянии, сообщает источник 74.ru. С ребенком все в порядке.

Водителя задержали, пишет RT со ссылкой на местное МВД. Через квартал от места ДТП он столкнулся с другим автомобилем, мужчину заблокировали водители.

"У всех иномарки, никто не хотел бить свои машины, а у меня "двенашка", ее не жалко", - поделился один из местных жителей, принимавший участие в задержании.

По информации telegram-канала SHOT, за рулем находился 47-летний Алексей. В момент аварии он был пьян.