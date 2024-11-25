Белгородские власти запретят парковать машины в обстреливаемых районах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил закрыть въезд машин в атакуемые районы Шебекино.

По мнению главы региона, многие делают это намеренно, чтобы получить компенсацию за поврежденный автомобиль.

"Люди уезжают в другие регионы, а транспорт оставляют у себя во дворах. Потом приезжают и говорят, чтоб мы его восстановили. Правильно это? Мне кажется, нет <…> затраты гигантские", - сказал Гладков на еженедельном совещании правительства.

С начала СВО в Шебекинском городском округе повреждения получили более 2,5 тысячи автомобилей. Власти оплатили ремонт более чем двух тысяч машин на сумму три миллиарда рублей.

В настоящий момент белгородские власти не оплатили счета на 350 миллионов рублей на жилье и 250 миллионов рублей на транспорт. На прошлой неделе было выплачено 400 миллионов компенсаций.

Гладков предложил оставлять машины на необстреливаемых территориях или на крытых стоянках.

"Понимаю, что будет дискомфорт, но ситуация такая какая есть. Давайте хотя бы в ночное время оставлять транспорт за пределами", - отметил губернатор.