Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Привет, ретро Меркурий! Это его последняя ретро пауза, и она коснется вашей учебы, поездок, юридических дел. До 15 декабря в этих сферах будет сложно.

Тельцы

У вас возникнут трудности с кредитами, налогами, страховками или пособиями. Причина всех неприятностей – ошибки, которые придется исправлять.

Близнецы

В вашей личной жизни наступает период охлаждения. Вам будет сложно говорить о своих чувствах и мысля. Больше практикуйте уединение - и вы избежите проблем.

Раки

Вам могут предложить вернуться к прошлым обязанностям или на старое место работы. Подумайте, насколько это вам подходит, – вы не обязаны соглашаться.

Львы

Сложности с детьми – не такая уж редкость, особенно на ретроградном Меркурии. Вам также придется более тщательно следить за своими личными проектами.

Девы

Некоторые домашние дела и семейные проекты затормозятся на три недели. Ничего страшного, просто поменяйте свои планы и двигайтесь дальше!

Весы

Информация, письма, сообщения могут теряться, так что вам понадобится усилить контроль над ними. Главное – не накапливайте дела, иначе будет сложно.

Скорпионы

В финансовых вопросах возникнет пауза - возможно, вам задержат зарплату или другие выплаты. Будьте к этому готовы и спокойно ждите, все наладится.

Стрельцы

Замедление Меркурия в вашем знаке отразится на вашем мышлении. В ближайшие три недели лучше не делать важных шагов вроде смены работы или новой учебы.

Козероги

Ваши личные дела будут занимать больше времени, чем обычно. Возможно, придётся серьёзно разобраться с тем, что вас беспокоит, чего вы опасаетесь.

Водолеи

Совместные занятия или проекты временно застопорятся. Не рассчитывайте на них, а также забудьте про планы начать бизнес с друзьями – это не самая удачная идея.

Рыбы

Новые рабочие проекты могут быть приостановлены. Но не переживайте - в середине декабря вы к ним вернетесь, заодно и заново оцените их привлекательность.