Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский распорядился создать подразделения по набору военных при каждой бригаде. Соответствующий приказ отдан каждому командиру бригады.

Как отмечает ТАСС, в октябре отдельные бригады уже получили право самостоятельно, в обход территориальных центров комплектования, набирать в свои ряды добровольцев. Теперь это в обязательном порядке должна будет делать каждая бригада.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что мы "предложим контракты с мотивационным пакетом тем, кто не достиг мобилизационного возраста". Так власти Украины смогут поставить под ружье граждан до 25 лет, не понижая официальную планку возраста мобилизации.

При этом представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин утвердительно ответил на вопрос о том, призовут ли в ВСУ носителей ВИЧ или больных туберкулезом. Он заявил, что в зависимости от стадии болезни люди могут выполнять разные задачи, в том числе за пределами зоны боевых действий.