Новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится заключить сделки с противниками Вашингтона по всему миру, как и во время предыдущего своего срока, но в этот раз ему будет сложнее. На это указывает в понедельник, 25 ноября, Politico.

Издание напоминает, что даже во время своего первого срока Трампу не удалось достичь успешных мирных соглашений с Китаем, Ираном и КНДР.

Теперь же Трампу придется действовать в изменившейся международной среде, менее восприимчивой к его стилю ведения дел. Это лишь усложнит для американского политика реализацию его миротворческих обещаний.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в его администрации, слова "мир" или "мирный план" звучат". В то же время от нынешнего президента США Джо Байдена исходит лишь эскалация.

Кандидат исторических наук, чрезвычайный полномочный посол Вениамин Попов предупреждал, что "Трамп нам не друг, не кум и не сват". Однако эксперт заявил, что "с ним можно говорить", в отличие от действующей американской администрации.