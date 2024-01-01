Пассажирам горевшего в Анталье самолета выплатят по 100 тысяч рублей

Пассажирам самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшему аварию в аэропорту Антальи, авиакомпания "Азимут" выплатит 100 тысяч рублей. Как сказано на официальном сайте компании, в связи с происшествием при посадке рейса А45051 Сочи - Анталья 24 ноября 2024 года "Азимут" произведет предварительную выплату в счет возмещения потерь.

У самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" при посадке в аэропорту Антальи загорелся двигатель. Пожар был оперативно потушен. Следственный комитет России начал проверку в связи с ЧП.

89 пассажиров и 6 членов экипажа, находившихся на борту самолета, благополучно эвакуировались по надувным трапам. Их доставили в аэровокзал. Жертв и пострадавших нет. Посадка проходила в условиях плохой погоды. По предварительным данным, причиной жесткой посадки стал порывистый ветер, передает ТАСС.