Шольц решил бороться, Румыния голосует за правых: политические сводки понедельника

Олаф Шольц, возможно, будет снова бороться за пост канцлера Германии на предстоящих досрочных выборах в Бундестаг. Такое решение единогласно приняло руководство правящей СДПГ, несмотря на рекордно низкий рейтинг партии из-за политики Шольца. Однако теперь его кандидатуру должны одобрить еще и на партийном съезде 11 января.

Ну а в Румынии подводят итоги первого тура президентских выборов, которые стали неприятным сюрпризом для действующих властей республики.

Подробности - в репортаже Лилии Акиньшиной.