Конгресс врачей "Медмедиа" собрал в Москве более 100 специалистов

В "Здоровой Евразии" - так называется платформа для профессионального роста и обмена опытом среди врачей - очередное пополнение. Участниками уже второго международного форума медиков-блоггеров в Москве стали свыше сотни специалистов из девяти стран: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и России.

"Это действующие врачи, это в том числе организаторы здравоохранения, администраторы процесса здравоохранения в своих странах, врачи, которые близки друг другу по подходам. Они разделяют традиционные ценности. Они понимают, что мы как соседи должны обязательно дружить. Без партнерства мы никогда не будем жить в мире и в безопасности", - отметила Алена Аршинова, депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия".

Профессиональные аккаунты медиков в соцсетях - эффективный инструмент как просветительской работы, так и повышения квалификации специалистов. И вести их врачи-практики стараются на языке медицины, а не политики или бизнеса.

"Родство медицинских школ - это то, что мы должны беречь, сохранять и, конечно, преумножать. Особенно важно вспоминать об этом в год 150-летия Александра Николаевича Семашко, который фактически положил начало здравоохранения на Евразийском пространстве", - подчеркнул Олег Салагай, статс-секретарь - заместитель Министра здравоохранения России.

В рамках форума своим опытом поделились самые медийные врачи. АНО "Евразия" аналогичные мероприятия проводит для учителей, журналистов и других профессиональных сообществ.