Скворцова рассказала Путину о разработке уникальных вакцин

Российские ученые разрабатывают уникальные вакцины, которые станут настоящим прорывом в лечении аллергии и онкологических заболеваний. Об этом сегодня рассказала Владимиру Путину глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече в Кремле.

Специалистам ведомства удалось создать мощный научный кластер и новые технологические платформы. Благодаря этому за несколько лет созданы и полностью внедрены в практику более 100 продуктов. Это лекарства, тест-системы, медицинские приборы. А в ближайшее время к выходу на рынок готовят препараты, которые улучшат качество жизни миллионов пациентов.