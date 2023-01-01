Против иноагента Варламова возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено против блогера Ильи Варламова* за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом в понедельник, 25 ноября, рассказали в столичной прокуратуре.

Как уточнило ведомство, расследование ведется по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), сообщает РИА Новости.

Уголовному преследованию преследовали два административных наказания в виде штрафа за отсутствие маркировки иноагента, однако должного эффекта это не возымело.

Между тем Telegram-канал SHOT утверждает, что Варламова* разыскивают российские приставы из-за миллионного долга. Он накопился после закрытия принадлежавшего иноагенту ресторана.

Варламов* был признан иностранным агентом в марте 2023 года за то, что распространял недостоверную информацию о действиях российских властей, а также получал поддержку от иностранных источников.

* лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр