Озвучена предварительная версия возгорания российского самолета в Анталье

Причиной разлива и возгорания авиационного топлива самолета SSJ-100 авиакомпании "Азимут" в аэропорту Антальи мог стать сильный удар воздушного судна о взлетно-посадочную полосу. Об этом в понедельник, 25 ноября, рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации — производителе самолета.

Как уточнили в ОАК, из-за сложных погодных условий в аэропорту Антальи самолет во время посадки слишком сильно ударился о покрытие полосы. Это и стало причиной пожара.

При этом не зафиксирован отказ каких-либо систем самолета, подчеркивают в корпорации. Там также заверили в готовности оказать всю необходимую помощь в расследовании инцидента, сообщает РИА Новости.

Между тем исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, комментируя ЧП, отметил, что посадка при наличии сдвига ветра в большинстве случаев является неоправданным риском — экипажам предписывается при обнаружении этого явления выполнять уход на второй круг. Однако по мере снижения направление и скорость ветра могут существенно измениться, что грозит столкновением с землей.

Тем временем Следственный комитет России продолжает расследование по факту пожара в самолете, назначен ряд судебных экспертиз, изымается документация на воздушное судно.