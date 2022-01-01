Соцфонд допустил дополнительную индексацию пенсий в 2025 году

Страховые пенсии в России в 2025 году, кроме запланированной индексации 1 января на 7,3%, могут проиндексировать дополнительно. Об этом в понедельник, 25 ноября, рассказал руководитель Социального фонда Сергей Чирков.

Как пояснил глава Соцфонда, это может произойти, если фактическая инфляция за 2024 год окажется выше прогнозного показателя. При этом "для оперативности правительство примет постановление о доиндексации пенсий, и Соцфонд это постановление исполнит".

В 2025 году, по словам Чиркова, пенсии будут получать более 42 миллионов россиян. На страховые пенсии выделят примерно 11 триллионов рублей, на пенсии по государственному обеспечению — 825 миллиардов, сообщает ТАСС.

Ранее сенатор Ольга Епифанова напомнила, что минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц. При этом за год можно набрать не больше десяти ИПК.

Также сообщалось, что в пенсионный стаж граждан России будет включать их период работы на Украине с 1991 года до начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Такую инициативу озвучил глава государства Владимир Путин.