Средства ПВО сбили восемь баллистических ракет

Минобороны России сообщило о перехвате восемь баллистических ракет за минувшие сутки.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотников самолетного типа, говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства.

Ранее СМИ писали, что ВСУ ночью выпустили 8 американских баллистических ракет ATACMS по аэродрому в Курской области.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов объявлял о ракетной опасности в регионе 25 ноября в 09:40 мск.