Путин назвал прорывом российскую вакцину от рака

Внедрение российской вакцины от рака станет прорывом, убежден Владимир Путин. Президент России встретился с руководителем Федерального медико-биологического агентства России Вероникой Скворцовой.

Скворцова рассказала главе государства о работе над препаратом. Руководитель ФМБА сообщила Путину, что онковакцина может быть готова к применению примерно через год. Президент отметил, что это все равно будет прорыв. Ранее глава ФМБА поясняла, что речь идет о вакцинах против колоректального рака, злокачественных меланом и глиобластом.

Также Скворцова сообщила президенту о создании нового центра по протезированию и реабилитации в Подмосковье. Откроют его в январе. В этом центре соединены производство индивидуальных протезов и комплексный центр реабилитации, передает ТАСС.