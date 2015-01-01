"Сейчас я очень счастлива": Вера Брежнева встретила новую любовь и рассказала о свадьбе

Вера Брежнева официально была замужем дважды. Ее первым супругом являлся бизнесмен Михаил Киперман, от которого певица родила вторую дочь Сару. Вторым мужем артистки в 2015 году стал продюсер, композитор Константин Меладзе. Влюбленные тайно оформили отношения в Италии. В 2023 году стало известно о разводе пары. С тех пор неизвестно, что происходит в личной жизни Веры Брежневой.

Однако в свежем интервью певица приоткрыла завесу тайны. Артистка призналась, что встретила новую любовь, хотя думала, что в ее возрасте это уже вряд ли возможно. "Когда разводилась, то я думала, что всё, мне 40, я больше никого не встречу, я никому не буду нужна, я слишком стара для отношений", - призналась Вера.

Певица сообщила, что очень счастлива, но о свадьбе даже не думает. По ее мнению, торопиться ставить штамп в паспорте не следует. "Я влюблена. Сейчас я очень счастлива. Я не тороплюсь замуж, потому что у меня уже был этот опыт. Для заключения брака важно действительно хорошо узнать друг друга", - убеждена артистка.

Кроме того, Вера Брежнева дала совет всем "разведенкам" не торопиться вступать в новые отношения сразу после расставания. По мнению артистки, в этом нет ничего хорошего.

"Хочу сказать всем, кто проходит развод или просто расставание после долгих лет, — это сразу не идти в новые отношения. Нужно, чтобы прошло время. Дать себе время прийти в себя. Неважно, кто был инициатором разрыва, — для двух сторон это все равно процесс. Я рада, что в этот сложный этап максимально себе помогла. Могу сказать, что в 40 лет развод — это не конец жизни", - заключила певица.