Никаких обязательств, ограничивающих развертывание новой российской ракеты "Орешник", у России нет. Такое заявление сделал в понедельник, 25 ноября, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что речь идет о ракетной системе средней дальности. Соответственно, в условиях отсутствия каких-либо ограничений в этой сфере, в том числе "в результате в свое время глубоко ошибочного шага первой администрации Трампа по выходу из РСМД", никаких ограничений на развертывание такого рода систем нет.

При этом к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) системы "Орешник" не имеют ни малейшего отношения, цитирует Рябкова "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что оружия, подобного "Орешнику", нет больше ни у кого в мире, как нет и систем ПРО и ПВО, способных ему противостоять. Создателей этой ракетной системы глава государства пообещал представить к наградам.

Между тем бывший министр иностранных дел Украины в интервью зарубежным журналистам признался, что "люди нервничают из-за этого удара", подразумевая атаку "Орешником" на завод "Южмаш" в Днепре (Днепропетровск).