Самолет авиакомпании S7 аварийно приземлился в Петербурге

Экстренную посадку в Санкт-Петербурге совершил самолет российской авиакомпании S7 Airlines. , Лайнер направлялся в Калининград, однако экипажу пришлось сменить курс.

Утром 25 ноября Airbus A320 вылетел из московского аэропорта Домодедово. Однако в полете 45-летний мужчина почувствовал себя плохо. Экипаж решил сажать самолет в Санкт-Петербурге. Лайнер приземлился в 12:30, пассажира госпитализировали.

Как сообщает ТАСС, пассажиры восприняли задержку спокойно. Бортпроводники объявили им, что лайнеру потребуется 30 минут на дозаправку. Затем рейс продолжился.