Любой желающий сможет посмотреть "Щелкунчика" в Большом театре

Большой театр откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря. При этом в телеграм-канале культурного учреждения подчеркивается, что купить билеты можно только на официальном сайте Большого театра. Кроме того, часть билетов будет доступна к приобретению на аукционе, с условиями которого можно ознакомиться также на официальном сайте нашего партнера. В аукционе смoгут принять учaстие как физические, так и юридические лица.

Также любой желающий сможет посмотреть легендарную постановку. Накануне Нового года впервые в истории Большого театра пройдет общедоступная прямая трансляция балета "Щелкунчик". Постановки будут проходить с 17 по 31 декабря. Часть собранных средств направят на поддержку артистов Большого театра.

Меж тем собственного "Щелкунчика" в эти же дни покажут воспитанники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, ректором которой является легендарный артист Николай Цискаридзе. Впрочем, сам Николай не скрывает, что уже не может смотреть эту постановку.