Названа дата визита Путина в Казахстан

Российский лидер Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом 27 ноября. Об этом в понедельник, 25 ноября, рассказали в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Ожидается, что политики проведут переговоры, а также в онлайн-режиме примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества, который будет проводиться в Уфе, сообщает ТАСС.

Ранее Казахстан заявил, что не имеет возражений против строительства на своей территории трубопровода, по которому будет осуществляться транзит российского газа в Китай. Предполагается поставлять 35 миллиардов кубометров в год.

Владимир Путин тем временем продолжает подготовку к большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что мероприятие пройдет в декабре, причем в привычный для него день недели: "Четверг, да, традиционно".