Сати Казанова рассказала, почему прячет лицо ребенка

23 октября певица Сати Казанова и ее муж, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, стали родителями. Артистка тщательно скрывала беременность, сообщив о радостном событии лишь когда уже невозможно было скрывать округлившийся живот. Певица объяснила, что беременность у нее долгожданная, она долго пыталась зачать ребенка, и ей специалисты уже даже предлагали воспользоваться ЭКО или услугами суррогатной матери, однако Казанова отказалась от посторонней помощи.

С тех пор прошло чуть больше месяца. Артистка регулярно выкладывает фотографии и видео с дочкой, однако лицо ее тщательно скрывает. В Сети недоумевают: зачем тогда вообще выкладывать кадры с ребенком, если личико все равно закрывают смайлики. Кто-то из интернет-пользователей высказал мнение, что проще тогда вообще не показывать ребенка.

В свежем интервью Сати Казанов объяснила, почему не показывает лицо дочки и не говорит, как ее назвала. Артистка объяснила, что придерживается точки взгляда, что первые 40-45 дней жизни ребенка вообще лучше никому не показывать, а матери следует неотступно быть при малыше. Так ей подсказывает интуиция, отметила певица.

"Есть традиции — до 40 дней ребенка даже из дома не выносить и маме от него не отходить. И в этом на самом деле очень много мудрости, потому что в данный период мама с младенцем находятся в очень тонком состоянии, между двух миров — нужно дать им освоиться и привыкнуть друг к другу без вмешательства посторонних", - сообщила Казанова.

Кроме того, Сати все же приоткрыла тайну имени малышки. По словам артистки, у дочки оно "очень красивое, старинное, на санскрите, с глубинным значением", передает lady.mail.ru.