Сжегшего Коран Никиту Журавеля приговорили к 14 годам тюрьмы

Никиту Журавеля задержали в мае прошлого года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. А в октябре в прокуратуре Волгоградского региона сообщали, что Журавель обвиняется в государственной измене.

По версии следствия, Никита сотрудничал с украинцами, направив представителю Службы безопасности Украины видеозаписи с ж/д составом, перевозившим российскую военную технику. Кроме того, Журавель передал данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей. В суде Никита полностью признал вину. Сегодня, 25 ноября, суд вынес решение.

"По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на срок 1 год", - передает информацию пресс-службы суда ТАСС.

При этом отмечается, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.