Лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту

Владимир Кристовский встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве и подчеркнул, что в этом месте не впервые, но всегда удивляется, насколько слаженно проходит работа.

"Тут нет никаких давок, нет огромных очередей, все происходит через электронную очередь. И конечно, радует тот факт, что здесь постоянно что-то придумывают и меняют для оптимизации самого процесса отбора на контрактную службу", - подчеркнул артист.

Исполнитель поблагодарил государство за помощь, которую оказывают военнослужащим, подчеркнув, что для них создана большая специальная льготная программа. Кроме того, отметил Кристовский, и он вместе с коллективом оказывает поддержку контрактникам.

"Мы неоднократно выступали для них и продолжаем выступать. И отдельно хочется сказать, чтобы наши бойцы вернулись с фронта здоровыми и невредимыми", - пожелал Владимир Кристовский.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в столице по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Чтобы посетить его, нужно записаться на портале mos.ru.

Отметим, что в России растет число добровольцев, желающих поступить на военную службу по контракту и защищать Родину. После нападения ВСУ на курское приграничье ежедневно в приемные приходят сотни человек. Для подготовки бойцов созданы все условия. Выбрать профессию помогут специалисты. В пунктах отбора можно спросить совета у бойцов элитных подразделений.