Вдова заговорила на девятый день после смерти Левкина: "Я учусь жить заново"

17 ноября не стало популярного исполнителя, бывшего участника музыкальной группы "На-На" Владимира Левкина. Певец на собственных ногах уехал в больницу. Он неважно себя чувствовал. В итоге артист скончался в реанимации Боткинской больницы. В заключении было сказано, что 57-летний Левкин умер из-за осложнений, вызванных пневмонией: у онкобольного исполнителя отказало одно из легких, передает Voice.

20 ноября прошло прощание с певцом. Проводить исполнителя в последний путь явились не только близкие и друзья, но и коллеги и журналисты и многочисленные поклонники. Возле белоснежного гроба неотступно находилась вдова Владимира Левкина Марина с 12-летней дочкой Никой и 31-летней падчерицей Викторией. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

Меж тем со дня смерти артиста прошло девять дней. Журналисты связались с вдовой Владимира Левкина, чтобы проведать ее. Марина дала понять, что пока не может смириться со смертью любимого мужа.

"Спасибо вам огромное за память. Я, видимо, реально еще не осознаю, что с нами происходит. Ни я, ни Ника ничего не осознаем. Мне трудно говорить о своих творческих планах, ощущение, что жизнь закончилась. Я учусь жить заново", - призналась вдова Левкина.

В настоящее время Марина с дочкой Никой живут за городом. Они пока не могут находиться в квартире, из которой Владимира Левкина увезли в больницу.