Лавров сообщил, что на самом деле нужно США от Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с участниками научно-образовательной программы фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего". Он затронул тему СВО. По мнению Лаврова, США помогают Украине, чтобы в качестве платы за поддержку забрать себе редкоземельные металлы, передает ТАСС.

"Неслучайно американский сенатор Линдси Грэм по "простоте душевной" (он не дипломат и не скрывает свои помыслы) говорит, что им надо добиться того, чтобы Россия проиграла на Украине, ведь там столько редкоземельных металлов, в том числе лития. Он это говорил и Владимиру Зеленскому, когда недавно приезжал к нему. Сказал, что США нужны эти богатства. И добавил, что помогут Украине, а взамен в качестве расплаты заберут у нее это все", - высказался Сергей Лавров.

Ранее дипломат побывал в Белоруссии с рабочим визитом. Стороны обсудили координацию действий на международных площадках, в том числе в формате БРИКС - с этого года Белоруссия является официальным партнером объединения. Одна из главных тем сотрудничества в рамках Союзного государства - противодействие возрастающей агрессии Запада.