Росгвардейцам заплатят 400 тысяч рублей за участие в СВО

Владимир Путин распространил на Росгвардию действие единовременной денежной выплаты в 400 тысяч рублей за заключение контракта о службе в зоне специальной военной операции, сообщается в указе.

К слову, на днях более 30 националистов уничтожили в приграничье подразделения Росгвардии. Огневая группа при поддержке бронемашин ликвидировала два опорника и два пункта временной дислокации неприятеля. Кроме того, наши бойцы поразили станцию РЭБ большой мощности и станцию связи иностранного производства.

Кроме того, прорыв диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Курскую область предотвратили бойцы спецназа Росгвардии. Противник пытался укрыться в лесу. Бойцы спецназа обнаружили неизвестное транспортное средство, перемещающееся в зоне проведения контртеррористической операции. За целью следили при помощи БПЛА.

По данным росгвардейцев, оператор беспилотника отслеживал автомобиль ДРГ на протяжении всего маршрута. Когда транспорт противника остановился для высадки боевиков, по диверсионно-разведывательной группе нанесли удар при помощи FPV-дрона. Противник уничтожен.