"Двигаться совсем не могу": Наталье Подольской стало хуже

Наталья Подольская много работает, причем часто ее музыкальные клипы и выступления связаны с танцевальными элементами. Обычно певица выходит на сцену с балетным коллективом. Но тут с артисткой случилось несчастье - у нее сильно заболела шея. Чтобы избавиться от дискомфорта, Подольская отправилась к массажисту. Однако это не помогло.

"Стало только хуже. Приезжаю в аэропорт и понимаю, что двигаться совсем не могу. Надеюсь все примененные лекарства мне помогут. Укол поставила себе сама. А что делать?" - задала риторический вопрос Наталья Подольская в своем официальном телеграм-канале.

Кстати, певица отмечает в этом году тройной юбилей: 20 лет прошло как она участвовала в отборочном туре "Евровидения" от Белоруссии, попала в проект Первого канала "Фабрика звезд-5" и выпустила дебютный альбом "Поздно". По словам артистки, тот опыт ей очень пригодился в жизни. Если в "Фабрике звезд" Подольскую ждал успех (в финале она заняла третье место), то "Евровидение" обернулось для нее сильнейшим поражением - она заняла только 15 место.