Учитывая сложную обстановку, добраться до ряда населенных пунктов в Курской области гражданские волонтеры не могут. На помощь в таких случаях приходят военные. Местным жителям, отказавшимся покидать свои дома, бойцы доставляют продукты питания и медикаменты.

Идет операция по зачистке Курской области от украинских террористов. Их уничтожают с земли и с воздуха. Вот на очередное боевое задание уходит истребитель-бомбардировщик Су-34. Разведка выявила скопление бронетехники ВСУ, которая спустя несколько минут пополнит сводки российского Минобороны:

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Уничтожены танк, три боевые машины пехоты, в т.ч. Marder производства ФРГ и Bradley производства США, бронетранспортер Fuchs производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет.

А это уже работа наших расчетов БПЛА по уничтожению техники и личного состава ВСУ: видно, как дрон влетает группу украинских боевиков, не оставляя им шансов. Оператор беспилотника попадает прямо в блиндаж противника.

При этом растет и число тех, кто погибать не хочет. На видео зафиксирован момент сдачи в плен трех военнослужащих Украины на кураховском направлении. С коптера им была сброшена радиостанция, с помощью которой люди были выведены на позиции российских бойцов. А один боец сам пришел к нашим окопам и сдался в плен. И таких историй - десятки везде, где российские войска продолжают перемалывать противника.

Ярослав Якимкин, начальник пресс-центра группировки "Север": На харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике 95-й ДШБ и 5-го отряда пограничной службы Украины в районах Липцев, Однородовки и Волчанска. Потери ВСУ составили до пятидесяти военнослужащих, две боевые бронированные автомобили, двадцать шесть автомобилей и гаубица Д-30.

Активную роль тут играет и артиллерия. Работает огнеметная система "Солнцепек", термобарическими снарядами выжигающая все в радиусе нескольких километров. Самоходный миномет "Тюльпан" выдвигается на позицию после того, как от разведчиков были получены координаты целей.

Российское Минобороны сообщило, что при помощи оперативно-тактической авиации, БПЛА и ракет был нанесен удар по инфраструктуре военных аэродромов и объектов энергетики, обеспечивающих работу предприятий ВПК Украины. Все цели успешно поражены.